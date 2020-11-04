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Spor Bayern Münih'den gol şov
Spor

Bayern Münih'den gol şov

Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile karşı karşıya geldiği maçta rakibini 6-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 02:01:00 -
Bayern Münih'den gol şov

Avusturya ekibi Salzburg ile Alman devi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada kazanan 6-2'lik skorla konuk ekip Bayern Münih oldu.

Salzburg'un golleri 4. dakikada Mergim Berisha ve 66. dakikada Masaya Okugawa'dan geldi. Bayern Münih'in gollerini 21. (penaltı) ve 88. dakikada Robert Lewandowski, 44. dakikada Rasmus Nissen (kendi kalesine), 79. dakikada Jerome Boateng, 84. dakikada Leroy Sane, 90+2. dakikda Lucas Hernandez attı.

Bu galibiyetin ardından 3'te 3 yapan Bayern Münih 9 puanla liderliğini sürdürdü. Salzburg 1 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 25 Kasım tarihinde Bayern Münih, Salzburg'u Almanya'da ağırlayacak.

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