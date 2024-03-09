Bayern Münih Teknik Direktörünün Başına Gelmeyen Kalmadı!
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, son dönemde gündemden düşmüyor Alman teknik direktörün Lazio ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlık yaşadığı da ortaya çıktı.
Neler yaşandı? Bayern Münih ile Lazio arasında salı gecesi oynanan karşılaşma öncesinde ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı.
Bayern Münih ile Lazio arasında salı gecesi oynanan karşılaşma öncesinde ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı.
Thomas Tuchel, soyunma odasında futbolculara yaptığı motivasyon konuşması esnasında kapıyı tekmeledi.
Kapıya sert bir şekilde vuran tecrübeli teknik adam, ayak baş parmağını kırdı.
Tuchel'in daha sonra ortaya çıkan görüntülerde yürümekte zorlandığı görüldü.