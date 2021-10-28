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Spor Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı
Spor

Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı

Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası 2. turunda karşılaştığı Bayern Münih'i 5-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 09:25:00 -
Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı

Ev sahibi Borussia Mönchengladbach, Kone'nin 2, Bensebaini 15 ve 21 (penaltıdan), Embolo'nun 51 ve 58. dakikada attığı gollerle adını son 16 turuna yazdırdı.

Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih böylece 9 Aralık 1978'de Fortuna Düsseldorf'a 7-1 kaybettiği Bundesliga maçından bu yana ilk kez sahadan 5 farklı mağlup ayrıldı.

 

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