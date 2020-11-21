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Spor Bayern Münih sahasında bir puana razı oldu
Spor

Bayern Münih sahasında bir puana razı oldu

Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, sahasında Werder Bremen ile 1-1 berabere kaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:11:14 -
Bayern Münih sahasında bir puana razı oldu


BERLİN (AA) – Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih sahasında Werder Bremen ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 8. haftasında Allianz Arena’da Werder Bremen’i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 45. dakikada Maximilian Eggestein’in golüyle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih 62. dakikada Kingsley Coman’ın topu filelere göndermesiyle skoru eşitledi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Werder Bremen takımında ilk 11’de maça başlayan eski milli futbolcu Ömer Toprak 90 dakika forma giydi.

Bayern Münih puanını 19’a, Werder Bremen de 11’e çıkardı.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen deplasmanda Arminia Bielefeld’i 2-1, Wolfsburg da deplasmanda Schalke 04’ü 2-0 mağlup etti.

Borussia Mönchengladbach sahasında Augsburg ile 1-1, Hoffenheim da sahasında Stuttgart ile 3-3 berabere kaldı.

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