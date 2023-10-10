Bayern Münih revire döndü: O isim, Galatasaray’a karşı oynayamayacak!
Almanya Ligi takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Dayot Upamecano, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bundesliga ekibi Bayern Münih'te sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Sport1 sitesinde yer alan habere göre; Bavyera ekibinde Dayot Upamecano'nun, sol dizinden sakatlandığı ve 2 ila 3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı ve Galatasaray maçında görev alamayacağı belirtildi.
Bayern Münih kadrosu hastane ekibine döndü
Bayern Münih'te Dayot Upamecano ile birlikte sakat oyuncu sayısı böylelikle 7'ye yükseldi.
•Manuel Neuer
ÖNE ÇIKAN VİDEO
•Tom Hülsmann
•Matthijs de Ligt
•Dayot Upamecano
•Tarek Buchmann
•Raphael Guerreiro
•Serge Gnabry