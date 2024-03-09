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Spor Bayern Münih Mainz’i Sahalarda Zor Görülen Bir Skorla Yendi!
Spor

Bayern Münih Mainz’i Sahalarda Zor Görülen Bir Skorla Yendi!

Yeniakit Publisher
2024-03-09 21:42:22 - 2024-03-09 21:42:22
Bayern Münih Mainz’i Sahalarda Zor Görülen Bir Skorla Yendi!

Bayern Münih, sahasında ağırladığı Mainz 05'i 8-1'lik skorla mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih sahasında Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih, Allianz Arena'daki maçı 8-1'lik skorla kazandı

Bayern Münih, 13. dakikada Harry Kane ve 19. dakikada Leon Goretzka ile 20 dakika dolmadan 2-0'ı buldu. Mainz'da Nadiem Amiri 31. dakikada farkı bire indirdi. Bayern Münih, golcüsü Kane ile 45+7'de bir gol daha buldu ve soyunma odasına 3-1 önde gitti.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Thomas Tuchel'in öğrencileri; 47'de Thomas Müller, 61'de Jamal Musiala, 66'da Serge Gnabry, 70'te Harry Kane ve 90+2'de Loen Goretzka'nın golleriyle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih'te Harry Kane, bu maçtaki golleriyle birlikte ligde 30 gole ulaştı.

Bayern Münih, puanını 57 yaptı. Mainz, 16 puanda kaldı.
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Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Darmstadt deplasmanına gidecek. Mainz, sahasında Bochum'u ağırlayacak.

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