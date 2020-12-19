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Spor Bayern Münih liderlik koltuğuna oturdu
Spor

Bayern Münih liderlik koltuğuna oturdu

Bundesliga'nın 13. haftasında deplasmanda Bayern Münih, Bayern Leverkusen'i 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:10:00 -
Bayern Münih liderlik koltuğuna oturdu

Almanya Bundesliga’nın 13. haftasında Bayer Leverkusen, kendi evinde Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Lig lideri ve ikincisinin karşı karşıya geldiği maçı Bayern Münih, 2-1 kazandı.

Bayern Münih’e galibiyeti getiren golleri 43 ve 90+3. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Leverkusen’in tek golü ise 14. dakikada Patrik Schick’ten geldi.

Bu skorun ardından, Bundesliga'nın yeni lideri 30 puanla Bayern Münih oldu. Bayer Leverkusen 28 puanla 2. sırada kaldı.

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