Bayern Münih gemileri yaktı! Harry Kane için reddedilmesi zor bir teklif yapacaklar

Tottenham formasıyla bireysel olarak birçok başarı yakalayan ancak 29 yaşına gelmesine rağmen koleksiyonuna hiçbir kupa ekleyemeyen Harry Kane, Bayern Münih yolcusu.

100 milyon euroluk teklif

Transfer döneminde en önemli gol silahı Robert Lewandowski'yi Barcelona'ya kaptıran Bayern Münih, Tottenham'ın İngiliz santrforu Harry Kane için gemileri yaktı. Alman devi, 29 yaşındaki futbolcu için 100 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

"Bayern Münih, dünyanın en iyi kulüplerinden"

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham Hotspur'unEintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşma öncesi Bayern Münih iddiaları sorulan Kane, "Bayern Münih, dünyanın en iyi kulüplerinden biri ancak ben Tottenham'a ve galibiyete odaklandım" ifadelerini kullandı.

Hiç kupa kazanamadı

Tottenham'da hiç kupa kazanamayan Harry Kane, İngiliz ekibinin formasıyla birçok bireysel başarıya imza attı. İngiliz golcü, 6 kez Premier Lig'de gol kralı olurken 4 kez de sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Harry Kane bu sezon 12 resmi maçta takımına 8 gol ve 1 asistlik katkı verdi.