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Spor Bayern Münih farklı kaybetti
Spor

Bayern Münih farklı kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:42:25 -
Bayern Münih farklı kaybetti

ANKARA (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk olduğu Hoffenheim'a 4-1 yenildi.

Ligin ikinci hafta karşılaşmasına iyi başlayan ev sahibi Hoffenheim, 16. dakikada Ermin Bicakcic, 24. dakikada Munas Dabbur'un golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Bayern Münih, 36. dakikada Joshua Kimmich'in ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede kontrataklarla etkili olan Hoffenheim, 77. ve 90+2. (penaltıdan) dakikalarda Andrej Kramaric'in fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Hoffenheim, lige 2'de 2 yaparak 6 puanla başladı. Üst üste 23 maç kazanmasının ardından kaybeden Bayern Münih ise 3 puanda kaldı.

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