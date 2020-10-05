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Spor Bayern Münih, Choupo-Moting'i transfer etti
Spor

Bayern Münih, Choupo-Moting'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:27:00 -
Bayern Münih, Choupo-Moting'i transfer etti

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından Eric Maxim Choupo-Moting'i renklerine bağladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Choupo-Moting ile 30 Haziran 2021'e kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, daha önce de Bundesliga'da forma giyeh Choupo-Moting'in Paris Saint-Germain'de önemli tecrübeler kazandığını aktardı.

Salihamidzic, oyuncu için bonservis ödenmediği bilgisini de paylaştı.

Almanya'nın Hamburg kentinde doğan Choupo-Moting, Bundesliga'da Nürnberg, Mainz 05 ve Schalke 04 takımlarının formasını giydikten sonra, İngiltere'nin Stoke City ile Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadı.

Choupo-Moting, Kamerun Milli Takımı'nda da 49 kez forma giydi ve 14 gol attı.


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