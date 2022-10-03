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Yerel Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü
Yerel

Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 15:08:00 -
Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gümüşdamla köyünde dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün öğle saatlerinde başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yerleşim alanları için tehdit oluşturmayan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yangında, 20 hektarlık alan zarar gördü.

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