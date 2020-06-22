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Bayburt'ta Akbulut köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:59:32 -
Bayburt'ta Akbulut köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Akbulut köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akbulut köyünde 1 Haziran'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı kaydedildi.

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