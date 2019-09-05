Bayburt organik bakliyat yetiştiriciliğinde marka olma yolunda

Bayburt ilinde 2017 yılından beri alternatif gelir getirici ürün yetiştiriciliği kapsamında uygulanan Organik Bakliyat Yetiştiriciliği Projesi kapsamında üretiminin yaygınlaştırılmasında hedeflenen organik bakliyat ekim alanı 8 bin dekara ulaştı.

Bayburt’tun ekonomisine katkı sağlamak amacı ile uygulanan Organik Bakliyat Yetiştiriciliği Projesi kapsamında üretimin yaygınlaştırılmasında hedeflenen kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi organik bakliyat ekim alanı 8 bin dekarı buldu. Bayburt Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Organik tarım, 18 Ekim 2010 tarihli 27 bin 676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan organik tarımın esasları ve uygulanmasına İlişkin yönetmelik ile düzenlenmiş olan mevzuata göre yürütülmektedir. Tarımsal üretimin geleceği organik üretime bağlıdır. Tüketici bilinci arttıkça, tükettiği üründe kimyevi materyallerin bulunmamasını istemektedir. Üretici ise ürün desenini, arzı kolay ve en çok para kazanacağı ürüne yöneltmektedir. İlimizde alternatif ürün seçenekleri çok azdır. Bu bağlamda stratejik öneme sahip bakliyatın, karlılığı da göz önüne alındığında büyük alanlara yayılması önem arz etmektedir” dedi.

Osmanlı sarayının kuru fasulye ihtiyacı Bayburt’tan sağlanıyordu”

Organik kuru fasulyenin Bayburt’u marka yapma yolunda önemli olduğunu ifade eden Ersen, “İlimizde hali hazırda yaklaşık 8 bin dekar alanda organik bakliyat tarımı yapılmaktadır. Kuru fasulye yemeklik baklagillerden en çok tüketilen bakliyat olup, ülkemiz yöresel sofralarının aranan tadıdır. İlimizde yetiştirilen kuru fasulyenin aroması, kabuk atmaması gibi pişirme özellikleri açısından aranan özellikleri ihtiva etmesi, piyasa fiyatları üzerinde alıcı bulması organik kuru fasulye tarımında ilimizi marka yapma yolunda önemli bir konuma getirmiştir. Tarihi kayıtlara bakıldığında Osmanlı sarayının kuru fasulye ihtiyacının bir dönem Bayburt’tan sağlandığı görülecektir. 2019 yılı verilerine göre ilimiz kuru fasulye ekim alanı 2 bin dekar olup, 300 ton kuru fasulye üretimi yapılmaktadır. İlimiz, gerek coğrafi özellikleri gerekse fasulye tarımına elverişli iklim yapısı sebebiyle organik kuru fasulye tarımına elverişli bir potansiyele sahiptir” diye konuştu.

“Nohut üreticinin gelir seviyesini arttıracak”

Nohut’un tüketiciye organik bakliyat arzını sağlayacak olan ürünlerden birisi olduğunu söyleyen Tarım Müdürü Selami Ersen, “İlimiz genelinde yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda nohut tarımı yapılmakta olup 350 ton nohut üretimi yapılmaktadır. Nohut olumsuz şartlara mukavemetinin yüksekliği, kullanım alanları ve piyasa değeri incelendiğinde ilimizde alternatif ürün olarak üreticinin gelir seviyesini artırıcı ve tüketiciye organik bakliyat arzını sağlayacak önemli ve değerlendirilmesi gereken bitkisel ürünlerden biridir. Nohut verimsiz ve taşlık tarlarının değerlendirilmesi, nadasa bırakılan kıraç tarım arazilerinin üretime kazandırılması açısından ilimiz için önemli bir münavebe bitkisidir” şeklinde konuştu.

“Yeşil mercimek ekim alanı yoğunluk kazandı”

Mercimeğin adaptasyonu göz önüne alındığında üreticilere ekonomik olarak katkı sağlayacağının altını çizen İl Tarım Müdürü Selami Ersen, “Bununla birlikte ilimizde kadimden beri yetiştiriciliği yapılan mercimek hiç bakım gerektirmeden extrem şartlara adaptasyonu göz önüne alındığında ilimiz ekonomisine katma değer sağlayacak bitkisel ürünlerin başında gelmektedir. İlimize yetiştirilen mercimeğin aroma, lezzet ve şekil özellikleri bakımından piyasa standartlarının üzerinde premium sınıfta değerlendirildiği görülmüştür. 2019 yılı verilerine göre ilimizde yaklaşık 2 bin 500 dekar ekim alanına sahip mercimeğin üretim miktarı 250 tondur. Merkeze bağlı üç köy ve ilçelere bağlı 4 köyde yeşil mercimek ekilişi yoğunluk kazanmıştır. Tarımsal mekanizasyonun gelişimi ile paralel ekim alanlarını artacağı öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

“Üretim yapan çiftçimize desteğimiz artarak devam ediyor”

Müdürlüğün makine parkında bulunan her türlü tarım aletini çiftçinin hizmetine sunduklarını belirten Ersen, “Bayburt tarımsal üretimde ülke genelinde kimyasal girdi kullanımın oranının en düşük olduğu ildir. Mevcut durumda bu oran organik tarıma geçişi de kolaylaştırmaktadır. Organik Bakliyat Yetiştiriciliği gibi projelerle üretim yapan çiftçilerimize müdürlüğümüzün desteği ve katkısı artarak devam edecektir. Bu kapsamda müdürlüğümüz makine parkında bulunan bakliyat ekim mibzeri, bakliyat hasat makinesi ve çapa makinesi üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur. Mekanizasyon bakliyat üretiminin en önemli üretim girdisidir ve üretime yönelik yeni makine temini yapılarak üretim teşvik edilecektir. Pazarlamanın en önemli ayağı markalaşmaktır. Organik bakliyat üretiminde Bayburt marka olma yolunda ilerlemektedir" dedi.