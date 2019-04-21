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Bayburt İl Özel İdare, TFF 2. Lig'e yükseldi

- TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare, 32. hafta maçında Karacabey Belediyespor'u 2-0 yenerek bitime iki hafta kala TFF 2. Lig'e yükselmeye hak kazandı

21 Nisan 2019 Pazar 19:00
Bayburt İl Özel İdare, TFF 2. Lig'e yükseldi


BAYBURT (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare, 32. haftada Karacabey Belediyespor'u 2-0 yenerek 2018-2019 sezonunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bayburt Genç Osman Stadyumu'ndaki ligin 32. hafta mücadelesine ikinci sıradaki Karacabey Belediyespor'un 5 puan önünde başlayan lider Bayburt İl Özel İdare, 2-0 kazanarak 65 puanla bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Bayburt temsilcisi, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele verecek.

Taraftarın büyük desteğiyle maça başlayan sarı-siyahlı ekip Selçuk Kaban'ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı.

Maçın bitmesiyle birlikte futbolcular büyük sevinç yaşarken, birbirlerine sarıldılar.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan da sahaya inerek futbolcuların sevinçlerine eşlik edip, birlikte öz çekim yaptı. Futbolcular daha sonra Vali Pehlivan'ı havaya atarak birlikte sevindi.

Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluğun Bayburt'a hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Uzun soluklu bir lig maratonu oldu ve bitime iki hafta kala Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor şampiyon olmayı başardı." dedi.

Bu başarının başta futbolcular olmak üzere yönetim ve bütün Bayburtluların katkı ve kenetlenmesiyle geldiğini belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bizler de elimizden geldiğince gerekli destekleri vermeye çalıştık. Bu vesileyle emeği geçen herkese, gerek maddi katkıda bulunan gerekse tribünleri doldurmak suretiyle her zaman katkılarını hissettiren bütün Bayburtlu hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Sahada ter akıtan, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcu kardeşlerim ve teknik heyet ile yönetimde görev alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu da Bayburt ekibine tebrik mesajı yayımladı. Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "TFF 3. Lig 3. Grup'ta bugün oynanan 32. hafta müsabakaları sonucunda Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü grubunda şampiyonluğu garantileyerek TFF 2. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü'nü tebrik eder, önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de başarılar dileriz." denildi.


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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 19:00
  1. Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor
  2. Futbol
  3. TFF 3. Lig 3. Grup

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