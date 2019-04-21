TFF 3. Lig 3. Grup’ta ligin bitimine 2 hafta kala bugün kendi evinde Karacabey Belediyespor’u 2-0 yenen Bayburt Grup Özel İdarespor, şampiyon oldu.

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Bayburt Gurup Özel İdarespor, ligin 32. haftasında evinde ağırladığı Karacabey Belediyespor’u 2-0’la geçerek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Gençosman Stadyumu’nda saat 15.30’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Bayburt Grup Özel İdarespor, üst üste gol pozisyonlarına girdi. 12. dakikada Serdar Eylik’in ceza sahası içinde kafa ile kaleye gönderdiği topu kaleci çizgiden kornere çeldi. 13. dakikada ise Serdar’ın pozisyonuna benzer bir topu İsmet Kavuştu dışarı attı.

22. dakikada ceza sahası dışında Serdar Eylik’in serbest vuruşta yaptığı ortada topa İsmet iyi yükseldi, İsmet’in boş pozisyonda vuruşu top üstten dışarı çıktı.

Dakikalar 35’i gösterirken tribünleri ayağa kaldıran bir pozisyon yaşandı. Ceza sahasına yapılan ortada rakip oyuncu kafa ile müdahale ederken elle dokundu. Oyuncuları ve taraftarların penaltı beklediği pozisyonda hakem oyunu devam ettirdi. Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıda yine oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Bayburt Grup Özel İdarespor, baskılı futbolunu sürdürdü. 55. dakikada Serdar’ın sert vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı. 66. dakikada yine Serdar’ın vuruşu kaleciyi de geçti, bu kez rakip oyuncu çizgiden çıkardı.

Taraftarın beklediği gol 69. dakikada geldi. Selçuk Kaban’ın sağ çaprazdan orta şut karışımı vuruşu filelerle buluştu. 1-0

Atak futbolunu sürdüren Bayburt Grup Özel İdarespor, uzatma dakikalarında yine Selçuk’la golü buldu. Selçuk ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla kaleciyi avladı. Karşılaşma Bayburt Grup Özel İdaresporun 2- 0’lık galibiyeti ile sonuçlandı. 65 puanla bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayburt İl Özel İdare’nin en yakınında 57 puanla Karacabey Belediyespor bulunuyor.

Vali Pehlivan: "O sene bu sene demiştik"

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından stadyum adeta bir karnaval yerine büründü. Oyuncular birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşları döktü.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Vekili Çetin Köse, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun, Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor Başkanı İsmail Ersoy Özbek, takımın sponsorlarından işadamı Muhammet Karaoğlu futbolcularla birlikte şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan’ı futbolcular havaya atıp sevgi gösterisinde bulundu. Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, “O sene bu sene demiştik, inandık ve başardık, futbolcularımızı, teknik ekibi yürekten kutluyorum” dedi.

Kulüp Başkanı İsmail Ersoy ise, başarıda emeği olan tüm yönetici, teknik ekip ve futbolcuları kutlayarak, takıma destek veren tüm isimlere teşekkür etti. Şampiyonluk kutlamaları daha sonra Cumhuriyet Caddesi’ne taşındı. Bayburt halkı davul zurna eşliğinde bar oynadı, şampiyonluk turları ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek.