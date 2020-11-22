  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bayan boksunun Tyson’ı Müslüman oldu
Aktüel

Bayan boksunun Tyson’ı Müslüman oldu

Batılılar, İslam’a ne kadar saldırsa da hakikati görüp Müslüman olanların önüne geçemiyor...

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:25:00 -
Bayan boksunun Tyson’ı Müslüman oldu

Hollandalı boks şampiyonu Ruby Jesiah Mesu da İslamiyet’i seçerek tesettüre girdi. Bir diğer Müslüman boksör Mike Tyson’a atıfla “Lady Tyson” olarak bilinen Ruby Mesu, ülkesindeki bir camiye giderek Müslüman oldu. Başörtülü fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girerek beğeni yağmuruna tutulan Ruby Mesu, söz konusu kararını “Elhamdülillah Müslüman oldum” sözleriyle duyurdu.

Boks kariyerinde pek çok ödülü bulunan Ruby Mesu, Hollanda’da doğup büyüdü ve yaşamını hâlen orada sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşanabilir!' İşte işaret edilen zaman
Ekonomi

Altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşanabilir!' İşte işaret edilen zaman

Altının ons fiyatında yükseliş bekleyen piyasa uzmanları Aralık ayını işaret ederek ciddi bir yükseliş yaşanabileceğini ileri sürdü. ..
Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan
Gündem

Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan

CHP'li Ahmet Ünal Çeviköz'ün ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden ile ilgili yaptığı açıklamada "Beklentimiz Türk demokrasisi vurgusu yapm..
Rusya böyle karşılık verdi! Ülkeye girişleri yasaklandı
Dünya

Rusya böyle karşılık verdi! Ülkeye girişleri yasaklandı

Rusya, İngiltere'nin yaptırımına tepki olarak 25 İngiliz vatandaşının ülkeye girişini yasakladı.

Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay