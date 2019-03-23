0553 313 94 23

Bay Muharrem'in kasıldığı anlar! 'Hoş geldiniz genel başkanım'

31 Mart yerel seçimleri öncesi sahaya inen Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşı yeniden harekete geçmeyi planlıyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı 9 seçimde de hezimeti yaşasa da parti liderliğinden vazgeçmedi.

Kurultaylarda Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan Muharrem İnce, tüm çabalarına rağmen koltuğu ele geçiremedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, Muharrem İnce yeniden sahalarda.

Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi de kaybedeceğini öngeren İnce, partililerle bir araya gelmeye başladı.

Muharrem İnce'nin bu çalışması, sahada kendisini göstermeye başladı.

"Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım"

Öyle ki; seçim çalışmaları için Manisa'ya giden İnce'yi karşılayan partililer, "Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım." dedi. İnce de "Hoşbulduk." karşılığını verdi.

Muharrem İnce, önceki gün yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı olmayı hedeflediğini açık bir şekilde dile getirmişti.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:37
  1. Manisa
  2. muharrem ince
  3. kemal kılıçdaroğlu
  4. chp
  5. kurultay
  6. seçim
  7. Kemal Kılıçdaroğl

YORUM YAZ

  • Deniz.UDeniz.U46 dk önce
    Bu adam chp ye genel başkan olmali.
  • GulbahceGulbahce1 sa önce
    Darisi akpnin basina.bunlar aday olunca en azindan parti icinde fetocu diye suclanmiyor.veya bos sut sisesi muamelesi yapilmiyo.Babacan veya d.oglu yeni partiyle ugrasacagina gelecek kongrede aday olsunlar.cesaret?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola gezdiler"
  1. "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla..
  2. Ekinci çalışmalarına tam hız devam..
  3. Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi..
  4. Van'da yamaç paraşütü düştü: 1 ölü
  5. Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı
  6. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya..
  7. Yozgat'ta varil içerisinde ceset..
  8. İlkokul öğrencisinin Cumhurbaşkanı..
  9. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  10. Hentbol: Toplu sonuç
  11. Kılıçdaroğlu, Artvinliler’e en büyük..
  12. Roberto Soldado'dan Valencia açıklaması
  13. Gareth Bale: Loris Karius'a Üzülmedim
  14. Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır..
  15. Sepet ters döndü, FEDAŞ çalışanları 6..
  16. AK Partili Taşkesenlioğlu: “Söz konusu..
  17. Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 yaralı
  18. Sivas'ta su kuyusuna düşen 2 çocuk öldü
  19. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
  20. Cumhur İttifakı’ndan Osmanlı..
  21. Bakan Ersoy: "Birkaç dokunuşla Isparta..
  22. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
  23. "Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya..
  24. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
  25. Futbol: Hazırlık maçı
  26. Kavak doğalgaza kavuşuyor
  27. Hakkari'de faciadan dönüldü! Saldırıyı..
  28. Hikmet Karaman: “Sivasspor maçına..
  29. STK’lardan Cumhur İttifakına destek..
  30. Bursaspor’un borcu 492 milyon
Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

Günün Karikatürü

23 Mart 2019
18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok