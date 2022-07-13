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Medya Bay Kemal’le ilgili fıkra gibi yazı! Gülmekten karnınıza ağrılar girecek
Medya

Bay Kemal’le ilgili fıkra gibi yazı! Gülmekten karnınıza ağrılar girecek

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, daha kendi partisini yönetemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun devleti yönetmeye hazırlandığını belirterek komik duruma düştü.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 11:54:00 -
Bay Kemal’le ilgili fıkra gibi yazı! Gülmekten karnınıza ağrılar girecek

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, daha kendi partisini yönetemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun devleti yönetmeye hazırlandığını belirterek komik duruma düştü. "Kılıçdaroğlu, şu sıralar 'Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde' ilk üç ayda nelerin yapılması gerektiği üzerine çalışıyor" ifadelerini kullanan Yarkadaş, Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesindeki "fıkra gibi" yazısında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, şu sıralar ‘’Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde’’ ilk üç ayda nelerin yapılması gerektiği üzerine çalışıyor. Masasında büyükelçilerin görev sürelerinin düzenlemesi ve emeklilik yaşlarının uzatılmasından, Mavi Vatan, Suriye ve Kıbrıs’a dair onlarca dosya var.

CHP lideri, aynı zamanda eğitim – öğretim konularına da yoğunlaşıyor. Önümüzdeki günlerde ise emekli bürokratlar, emekli valiler ve emekli emniyet müdürleriyle görüşmeyi ve güvenlik konularında fikir alışverişi yapmayı planlıyor.

Kısacası; Kılıçdaroğlu devleti yönetmeye hazırlanıyor."

 

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Yorumlar

ERDİNÇ IŞIK

ÜÇ AY DEĞİL BİR AYDA İÇİNE YAPACAK MERAK ETMEYİN….?!

Enver

Allah korusun...Allah fırsat vermesin...chp zihniyeti, kan emici vampir bunlar
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