Bay Kemal’le ilgili fıkra gibi yazı! Gülmekten karnınıza ağrılar girecek

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, daha kendi partisini yönetemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun devleti yönetmeye hazırlandığını belirterek komik duruma düştü. "Kılıçdaroğlu, şu sıralar 'Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde' ilk üç ayda nelerin yapılması gerektiği üzerine çalışıyor" ifadelerini kullanan Yarkadaş, Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesindeki "fıkra gibi" yazısında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, şu sıralar ‘’Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde’’ ilk üç ayda nelerin yapılması gerektiği üzerine çalışıyor. Masasında büyükelçilerin görev sürelerinin düzenlemesi ve emeklilik yaşlarının uzatılmasından, Mavi Vatan, Suriye ve Kıbrıs’a dair onlarca dosya var.

CHP lideri, aynı zamanda eğitim – öğretim konularına da yoğunlaşıyor. Önümüzdeki günlerde ise emekli bürokratlar, emekli valiler ve emekli emniyet müdürleriyle görüşmeyi ve güvenlik konularında fikir alışverişi yapmayı planlıyor.

Kısacası; Kılıçdaroğlu devleti yönetmeye hazırlanıyor."