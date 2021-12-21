Bay Kemal yine bildiğiniz gibi... Çakılan dolar sonrası ilk yorum

Meral Akşener'in idare ettiği İyi Parti ile kol kola girip terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası çakılan dolar kuruyla ilgili ilk yorumunu yapan Kılıçdaroğlu, "pes" dedirten ifadeler kullandı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili o açıklaması:

"Erdoğan'ı muhatap almak istemem, almak da doğru değil. İşin ucunda milletin kaderi var. Bu ülkeye yapılan kötülükler yetmedi, yapılmaması gerekeni yaptılar. Beytül-mal ile kumar oynuyorlar. Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz. Devlet birilerinin deneme alanı değil. Hazinede olmayan bir parayla garanti verdiler.

Dün yaptıkları buydu. 'Nas bunu emrediyor' diye diye gizli faizin dik alasını uyguladılar. Garibanın döviz sahibini fonladığı saçma sapan, karanlık bir dünyaya götürdüler Türkiye'yi. Nas bunun neresinde? O garibanlardan bazıları bu gelişmelere seviniyor.

Erdoğan belki hiç iyi değil ama onu destekleyenler varsa oturup bir daha düşünsünler. O kumar masasını alkışlayanları tarih asla unutmayacaktır. Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Bu organize kötülüğü yok edinceye kadar mücadele edeceğim"