Bay geçmek ne demek?

Bir futbol kupasında veya liginde takımların sayısının tek sayıya denk gelmesi halinde takımlar müsabaka için eşleşecek rakip bulurken bir takımın rakibi olmaz. Dolayısıyla sırayla her hafta bir takım rakipsiz kalır. Rakipsiz kalan takımın durumunu belirtmek için de ‘Bay geçmek’ ifadesi kullanılır.

Bu durumda tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için ‘bay geçti’ denilmektedir.

Bay geçmek kelimesi ne anlama gelir?

İngilizce’de "pass by" olarak ifade edilen terim Türkçeye "bay geçmek" şeklinde çevrilmiştir. Pass by sözcüğünün tam manası ‘geçmek’tir. Fakat spor için kullanıldığını belli etmek için ‘by’ sözcüğünü de alarak ‘bay’ şeklinde kullanılmıştır.