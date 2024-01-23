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Sosyal Medya Bay bay İmamoğlu
Sosyal Medya

Bay bay İmamoğlu

Yeniakit Publisher
2024-01-23 12:05:00 -

CHP ile DEM Parti'nin İstanbul üzerinden pazarlığı devam ederken, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan adaylık çıkışı geldi.

İYİ Parti'den de umduğu desteği bulamayan CHP, DEM Parti'yi Esenyurt'ta desteklemeyi kabul etti. CHP'nin başka tavizler de vereceği konuşuluyor.

 

Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı CHP'ye yakın medyada da paniğe neden oldu. Sözcü TV Sunucusu Fatih Portakal, "Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday gösterilecek olursa ihtimal dahilinde bay bay Ekrem İmamoğlu" dedi. Portakal ayrıca, DEM Parti'nin CHP'ye aba altından sopa gösteriyor olabileceğini de söyledi.

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