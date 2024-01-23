Bay bay İmamoğlu

İYİ Parti'den de umduğu desteği bulamayan CHP, DEM Parti'yi Esenyurt'ta desteklemeyi kabul etti. CHP'nin başka tavizler de vereceği konuşuluyor.

Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı CHP'ye yakın medyada da paniğe neden oldu. Sözcü TV Sunucusu Fatih Portakal, "Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday gösterilecek olursa ihtimal dahilinde bay bay Ekrem İmamoğlu" dedi. Portakal ayrıca, DEM Parti'nin CHP'ye aba altından sopa gösteriyor olabileceğini de söyledi.