Bavulunu topladı ve gitti! Acun Ilıcalı'ya büyük şok...

Türkiye'nin fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye'den şok bir ayrılık haberi geldi. İddiaya göre ünlü şef kararını verdi, bavulunu topladı ve gitti.

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna oturduğu MasterChef Türkiye, bu sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.

Yarışma programı Masterchef, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak.

İddiaya göre yarışmanın yeni sezonunda jüride değişikliğe gidilecek. Ünlü şefin bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın teklif götüreceği yeni şef de belli oldu.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü.

Yoğun çekim programı nedeniyle restoranına ve özel hayatına yeterince vakit ayıramayan Mehmet Şef'in iddialara göre aldığı ücret konusunda da sorun yaşadığı iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı'nın Yalçınkaya'nın yerine Ömür Akkor'a teklif yapacağı iddialar arasında...