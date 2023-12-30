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Aktüel BAÜN'den müjdeli haber geldi: insansız hava aracı (İHA) eğitimi verecek! Resmen sertifika sahibi olmak için işaret ettiler
Aktüel

BAÜN'den müjdeli haber geldi: insansız hava aracı (İHA) eğitimi verecek! Resmen sertifika sahibi olmak için işaret ettiler

Yeniakit Publisher
2023-12-30 21:24:00 - 2023-12-30 21:29:10
BAÜN'den müjdeli haber geldi: insansız hava aracı (İHA) eğitimi verecek! Resmen sertifika sahibi olmak için işaret ettiler

Dünyanın birçok noktasında İHA ile ilgili tansiyon çıkartacak haberler gelirken Türkiye adımlarına devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUNSEM), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen, “İHA 0 ve.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUNSEM), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen, “İHA 0 ve İHA 1 Ticari Sınıfında İnsansız Hava Aracı Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi”ni almaya hak kazandı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUNSEM), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen, “İHA 0 ve İHA 1 Ticari Sınıfında İnsansız Hava Aracı Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi”ni almaya hak kazandı. Yetkilendirme ile birlikte BAUNSEM bünyesinde, BAÜN Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu akademisyenleri tarafından SHGM talimatına uygun olarak İHA 0 ve İHA 1 insansız hava araçları eğitim sertifikası verilebilecek.

Teorik ve pratik olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecek İnsansız Hava Aracı Eğitimlerinde; İHA 0 için en az 12 yaşında olmak, İHA 1 için de en az 15 yaşında olmak şartı bulunuyor. Eğitimlerle birlikte İHA 0 ve İHA 1 Ticari Sınıfında İnsansız Hava Aracı Eğitimi alan pilotların; profesyonel yaşamda mesleki gelişmelerini desteklenmesi, İHA ile yürütülecek uçuş operasyonları için gerekli olan resmi İHA Pilotu Sertifikası (Ehliyeti)’ne sahip olmaları, İHA ile ilgili teorik ve pratik eğitimler ile temel havacılık bilgilerine sahip olmaları, İHA-0 ve İHA-1 kategorideki İHA uçuş operasyonu sırasında gereklilikler ve süreç hakkında bilgi sahibi olmaları, Uçuş Simülatörü ve İHA’lar ile yapılacak pratik uygulamalar ile de katılımcılara İHA uçuş deneyimi kazandırılması amaçlanıyor.

airporthaber'e göre: SHT-İHA talimatında, İHA 0 (azami kalkış ağırlığı 500 gr (dahil)-4 kg. aralığında olan İHA’lar) ve İHA 1 (azami kalkış ağırlığı 4 kg. (dahil)-25 kg aralığında olan İHA’lar) kategorisindeki hava araçlarını ticari amaçla kullanacak pilotların, SHGM tarafından yetkilendirilmiş Uçuş Eğitim Organizasyonları tarafından verilen eğitimleri tamamlayarak, ilgili sertifikaya sahip olması gerekliliği belirtiliyor.

Yetkilendirme aşamasını tamamlayan BAUNSEM, İHA eğitimleri için önümüzdeki günlerde kurs duyurusunu gerçekleştirecek. Konu ile ilgili gerekli bilgiler ve kurs duyurusu, https://baunsem.balikesir.edu.tr adresinden paylaşılacak.
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