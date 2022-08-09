Batuhan Şen Karagümrük'e kiralandı

Galatasaray, Batuhan Şen'in sözleşmesinin 2025-2026 sezonuna kadar uzatıldığını ve sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen’in sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Batuhan Ahmet Şen’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi Ticaret A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fatih Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray’dan 23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen’i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde 28 kez A Milli Takım forması giyen başarılı kaleci, kariyerinde Menemenspor ve Hekimoğlu takımlarında da forma giydi. Yeni sezonda Karagümrük forması giyecek Batuhan Şen’e hoş geldin der, başarılar dileriz."