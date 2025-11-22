  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı
Spor

Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı

Yasa dışı bahis soruşturması büyüyor. Fedlan Kılıçaslan ve eski futbolculardan Batuhan Karadeniz için harekete geçildi. Her iki isim için kırmızı bülten çıkarıldı.

ski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; sosyal medyada yasa dışı bahis ve kumarı özendirici paylaşımlarda bulunduğu, yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarıldı.

 

Ayrıca Karadeniz’in tüm mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Karadeniz’in sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik eden paylaşımlar yaptığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yayımladığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladığı belirlendi.

 

Bunun üzerine Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Karadeniz’in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu.

PFDK, adı bahis skandalına karışan TFF 2. Lig futbolcularının cezalarını açıkladı
PFDK, adı bahis skandalına karışan TFF 2. Lig futbolcularının cezalarını açıkladı

Spor

PFDK, adı bahis skandalına karışan TFF 2. Lig futbolcularının cezalarını açıkladı

Yememiş içmemiş oynamış! Hakem Erkan Arslan’dan bahis rekoru
Yememiş içmemiş oynamış! Hakem Erkan Arslan’dan bahis rekoru

Gündem

Yememiş içmemiş oynamış! Hakem Erkan Arslan’dan bahis rekoru

PFDK’dan 638 futbolcuya bahis cezası
PFDK’dan 638 futbolcuya bahis cezası

Spor

PFDK’dan 638 futbolcuya bahis cezası

Akit TV youtube kanalında değerlendirildi! Böcek ailesinin yaşadıkları sosyal medya platformu yasası bahis soruşturması
Akit TV youtube kanalında değerlendirildi! Böcek ailesinin yaşadıkları sosyal medya platformu yasası bahis soruşturması

Medya

Akit TV youtube kanalında değerlendirildi! Böcek ailesinin yaşadıkları sosyal medya platformu yasası bahis soruşturması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23