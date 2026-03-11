  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar CHP’li Döşemealtı Belediyesi’ne ihale operasyonu: Eski başkan ile birlikte 22 kişiye gözaltı kararı verildi Hırsız Baba Türbesi’nde, boş yatağa saygı duruşu! Galatasaray taraftarı İngiliz basınını salladı! ‘Bu alışabileceğiniz bir gürültü değil’ İran’dan Mücteba Hamaney’e saldırı açıklaması: Sağlıklı ve güvende Demokrat Parti Lideri Chuck Schumer: ‘Trump bir yalancı!’ "İmamoğlu suç örgütü" davasında tansiyon dinmiyor: Jandarma müdahale etti! İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi Türkiye'nin konuştuğu bakkal! Parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor! Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun
Teknoloji X’te yeni dönem başladı! GROK’a soru sormak ücretli oldu
Teknoloji

X’te yeni dönem başladı! GROK’a soru sormak ücretli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
X’te yeni dönem başladı! GROK’a soru sormak ücretli oldu

X platformunda yapay zekâ botu Grok'a soru sorma özelliği bugün itibarıyla büyük ölçüde ücretli hale getirildi; kullanıcıların daha geniş kullanım için Premium aboneliğe geçmesi gerekecek.

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te kullanılan yapay zekâ sohbet botu Grok ile ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Dış basında yer alan haberlere göre kullanıcıların Grok'a soru sorma ve bazı gelişmiş özellikleri kullanma imkânı bugün itibarıyla ücretli abonelik paketleri kapsamına alındı.

xAI tarafından geliştirilen Grok, X platformuna entegre edilen bir yapay zekâ asistanı olarak bilgi sorgulama, içerik üretme ve görsel oluşturma gibi birçok özellik sunuyordu. Ancak yapılan son değişiklikle birlikte bu özelliklerin büyük bölümü X Premium abonelerine özel hale getirildi.

 

ÜCRETSİZ KULLANICILARA KÖTÜ HABER

Yeni düzenlemeye göre ücretsiz kullanıcılar Grok'u çok sınırlı şekilde kullanabilecek. Daha fazla soru sormak veya gelişmiş yapay zekâ araçlarına erişmek isteyen kullanıcıların X'in ücretli abonelik paketlerinden birine geçmesi gerekiyor.

 

MİLYONLARI İLGİLENDİREN KARAR

Uzmanlar, yapay zekâ platformlarında giderek yaygınlaşan "freemium" modelinin X'te de uygulanmaya başladığını belirtiyor. Buna göre temel kullanım ücretsiz kalırken, yüksek kullanım limitleri ve gelişmiş özellikler ücretli abonelere sunuluyor.

Yapay zeka devinden Trump'a dev başkaldırı! Anthropic'ten Pentagon'a çifte dava
Yapay zeka devinden Trump'a dev başkaldırı! Anthropic'ten Pentagon'a çifte dava

Gündem

Yapay zeka devinden Trump'a dev başkaldırı! Anthropic'ten Pentagon'a çifte dava

Borusan Ventures'tan yapay zekâ hamlesi! 11,5 milyon dolarlık güven!
Borusan Ventures'tan yapay zekâ hamlesi! 11,5 milyon dolarlık güven!

Ekonomi

Borusan Ventures'tan yapay zekâ hamlesi! 11,5 milyon dolarlık güven!

Ülke tarihinde ikinci kez böylesi oluyor: Yapay zeka devlerine bir dava daha!
Ülke tarihinde ikinci kez böylesi oluyor: Yapay zeka devlerine bir dava daha!

Dünya

Ülke tarihinde ikinci kez böylesi oluyor: Yapay zeka devlerine bir dava daha!

Yapay zekayla "MİT" kumpası kurdu! Ankara'da sahte diplomat yakayı ele verdi
Yapay zekayla "MİT" kumpası kurdu! Ankara'da sahte diplomat yakayı ele verdi

Gündem

Yapay zekayla "MİT" kumpası kurdu! Ankara'da sahte diplomat yakayı ele verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23