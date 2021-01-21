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Teknoloji Battlefield 6 için flaş iddia
Teknoloji

Battlefield 6 için flaş iddia

2021’de çıkması beklenen Battlefield 6’ya dair yeni iddialar yüksek sesle çıkmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 09:40:00 -
Battlefield 6 için flaş iddia

Şu anda bir sonraki Battlefield oyunuyla ilgili herhangi kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, ortada oyunun bu sezonun sonunda yayınlanacağına dair söylentiler dolanıyor. 17 Ocak’ta oyunun iç yüzüne hakim bir isim olan Tom Henderson, oyuna dair pek çok bilgi paylaşmıştı.

Söylenen şeylerin çoğu spekülasyon ve dedikodu olsa da Tom’un şu ana kadar Call of Duty ve Battlefield hakkında verdiği bilgiler güvenilir oldu. Tom, Youtube kanalı TheLongSensation’da Battlefield 6’ya dair konuştu.

Tom’un verdiği bilgilerden bir tanesi yeni oyunun ismine dair oldu. Her ne kadar insanlar şu an için bir sonraki oyun başlığını Battlefield 6 olarak ansa da Henderson yeni yapımın serinin başına yumuşak bir dönüş yapacak nitelikte olacağını ve bu yüzden isim olarak sadece Battlefield kullanacağını aktardı.

Daha önce de savunduğu gibi yeni yapımında Battlefield 3’ten etkilenilerek geliştirildiğini söyledi. Bunun yanı sıra silahlar ve diğer detay bilgiler hakkında çıkan haberlerin hepsinin yalan olduğunu çünkü oyunun daha geliştirmenin o aşamasında olmadığını söyledi. Ancak belirttiğine oyun 64’e 64’lük maçları destekleyen 128 kişilik haritalara sahip olacak. 32’ye 32 hala standart mod olarak kalırken seçeneklere farklılık getirilecek.

Tom videoda kendisine Battlefield’ın yeni nesil konsollara özel geliştirilmeyeceğinin söylendiğini de iddia etti. Oyun yeni nesil konsollar için de geliştirilecek ancak sadece onlara özel olmayacak. Ancak bu ifade resmi kaynakların oyunun yeni nesil konsollara özel olacağı bilgisiyle çelişiyor.

Tom ise PlayStation 4 ve Xbox One’da oyunun sadece 32’ye 32 oyun modunu destekleyeceğini ve grafik olarak biraz daha az gelişmiş olacağını iddia etti.

Hürriyet

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