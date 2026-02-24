Battalgazi’de 661 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi: 1 gözaltı
Malatya’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 661 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Battalgazi ilçesinde gerçekleştirilen baskın sonrası zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Battalgazi ilçesinde başarılı bir operasyona imza attı.
Edinilen bilgilere göre, önceden belirlenen adrese yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 661 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki sorgusunun devam ettiği ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.