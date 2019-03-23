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Battalgazi adayı Güder’den ziyaretler

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Güder, ’Dünya Su Günü’ münasebetiyle MASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:55
Battalgazi adayı Güder’den ziyaretler

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Güder, ’Dünya Su Günü’ münasebetiyle MASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.


AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra Eski Şire Pazarı ve çevresinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.


Eski Malatya’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Güder, Hasırcılar Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle istişarede bulundu.


31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri’nin ülke için büyük önem taşıdığını ifade eden Güder, "Her seçim ülkemiz için büyük önem taşıyor ancak 31 Mart’taki seçim Battalgazi’miz, Malatya’mız ve ülkemiz için büyük önem taşıyor. Her dönemde seçime yaklaştığımızda gerek içerideki gerekse de dışarıdaki hainler, Türkiye’nin önünü kesmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiler. 2018’in 18 Ağustos’unda ekonomik bir ambargo uyguladılar. Burada milletin kucağına bomba atmak istediler ama inşallah o bomba onların ellerinden patlayacak" dedi.


Güder, 31 Mart’ta Türkiye’nin sendelemesini bekleyenlere karşı milletin en güzel cevabı vereceğini kaydederek, "Yeni bir kriz oluşturmaya çalışıyorlar. Bu kriz hepimizi etkileyecek. Dolayısıyla biz bir ve beraber olacağız. Ülkemizi dize getirmek isteyenlere karşı dimdik duracağız. Gerek içeride gerek dışarıda Türkiye’yi dize getirmek isteyenlere karşı nasıl 15 Temmuz’da dimdik durup, emellerini boşa çıkarttıysak, 31 Mart’ta da bunların oyunlarını bozacağız" dedi.


AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra şehit Polis Memuru Oğuzhan Günaydın’ın ailesini ziyaret ederek, şehidin ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı’nı takdim etti.


AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ardından AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’yle birlikte Yıldıztepe ve Fırat Mahallesi’nde düzenlenen toplantılara katıldı.


Güder, toplantılarda yaptığı konuşmada, "Battalgazi’de sandıklardan güçlü bir şekilde çıkmamız lazım. Sandıktan ne kadar güçlü çıkarsak, elimizde o kadar güçlenmiş olur. Bakanlıktan bir proje için destek istemeye güçlü bir şekilde gideriz ve o hizmeti daha rahat elde edebiliriz. Onun için Battalgazi’de, büyükşehirde AK Parti’mize, Cumhur İttifakı’na destek istiyoruz. Türkiye’de rekor kırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, "Cumhur İttifakı, liderlerimizin özellikle Türkiye’nin geleceğiyle ilgili beka sorunu olduğu noktasında birleşerek, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminden sonra meydanlarda kuruldu. Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’ta alacağı oy, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Bu noktada milletimizin her bir oyu çok kıymetli" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:55
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