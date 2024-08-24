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Spor Batshuayi'nin neden Galatasaray'a gittiği belli oldu! Ali Koç onu da çıldırtmış
Spor

Batshuayi'nin neden Galatasaray'a gittiği belli oldu! Ali Koç onu da çıldırtmış

Yeniakit Publisher
2024-08-24 10:44:00 -
Batshuayi'nin neden Galatasaray'a gittiği belli oldu! Ali Koç onu da çıldırtmış

Bu sezon Galatasaray’a transfer olan Batshuayi’nin, Başkan Ali Koç’un tatil uyarısı nedeniyle Fenerbahçe’den ayrıldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a transfer olan yıldız golcü Michy Batshuayi'nin sarı-kırmızılılara neden transfer olduğu ortaya çıktı.

Belçikalı futbolcunun, geçen sezon izin gününü milli takımdan yakın arkadaşı Dries Mertens ile geçirdiği için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu durumu uyarmak istemesi üzerine olumsuz bir tepki verdi.

Bu durum, Batshuayi'nin ayrılığın sinyallerini vermesine neden oldu.

Erden Timur'un görevi bırakmadan önce Belçikalı golcüyle iletişime geçtiği ve Batshuayi'nin Galatasaray'dan aldığı teklifi tereddütsüz kabul ettiği belirtildi.

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