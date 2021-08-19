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Spor Batshuayi'den taraftara çağrı
Spor

Batshuayi'den taraftara çağrı

Dün yayınlanan videoda, kendisi için karambol anlarının bile penaltı vuruşu kadar net olduğunu söyleyen Batshuayi, "İstanbul'daki çılgın karşılama içim tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Çok yakında stadyumda görüşürüz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 11:45:00 -

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, siyah-beyazlı takıma imzası sonrasında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Batshuayi, "Beşiktaş'a katılmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. Benim için inanılmaz bir fırsat. İstanbul'daki çılgın karşılama içim tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Çok yakında stadyumda görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu tanıtım videosunda ise, "Bazıları fazlasını hak eder. Bazen de o insanlar inançlarının mükafatını alır. Benim kişiliğimi bu kıyafetin içindeki değil, yaptıklarım tanımlar. Pozisyona girmeden dahi gol atabilirim. Bana göre, karambol anları bile penaltı vuruşu kadar nettir. Ben neyim? Ben Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şeyim. Ben, Batshuayi." şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Sabetay Kemal

'Diğer taraftarlardan' cevap: Bir ziyan olan yine nice dolarlara 'oley'. Bi doyamadınız yabancıya. Kendisini 'büyük' gören tüm takımlar için geçerlidir. Yerlinin tadına bir türlü erişemediniz. Demek ki temelinizde var yabancı hayranlığı, Afganlı, Suriyeli değilse tabi ki..
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