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Spor Batshuayi Süper Lige geri dönüyor iddiası!
Spor

Batshuayi Süper Lige geri dönüyor iddiası!

Fenerbahçe'nin geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Chelsea'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi ile anlaştığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 20:14:00 -
Batshuayi Süper Lige geri dönüyor iddiası!

Fenerbahçe'nin geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Chelsea'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi ile anlaştığı iddia edildi.

Forvet transferi için birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin Batshuayi ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın iddiasına göre; Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyla el sıkıştı. Chelsea'nin kadroda düşünmediği yıldız futbolcu için kulüpler arasında da görüşmelerin en kısa zamanda sonuçlanabileceği gelen haberler arasında.

Geçen sezon 14 gol attı

Geride bıraktığımız sezonun başında Beşiktaş 'a büyük umutlarla gelen Michy Batshuayi sezonu 14 gol, 5 asistle tamamlasa da camiasından geçer not alamamıştı.

Attığı gollerin yanı sıra kaçırdığı pozisyonlarla daha çok taraftarın tepkisini çeken Belçikalı futbolcu sezonun sona ermesiyle kulübü Chelsea'ye döndü.

İngiliz ekibinde teknik direktör Thomas Tuchel'in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki forvet için sürpriz bir şekilde Fenerbahçe devreye girmişti.

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından santrfor arayışlarını sürdüren ve bu doğrultuda Joshua King ve Joao Pedro takviyeleri yapan Sarı-Lacivertliler bir de net bir forvet oyuncusu istiyor.

B planı devreye girdi!

Bu parelelde gündemde tanıdık isimlerden Alexander Sörloth ile Vincent Aboubakar yer alırken, Valencia'dan da Maxi Gomez ismi ciddi şekilde listenin üst sıralarında yazıyor.

Ali Koç ve ekibi, bu isimlerden alınabilecek her türlü olumsuz yanıta karşı B planını da Michy Batshuayi olarak belirlemişti. Sörloth, Aboubakar ve Gomez'le şu an için anlaşamayan Kanarya rotasını bir anda Batshuayi'ye çevirdi.

Hatırlanacağı üzere Michy Batshuayi'nin ismi bir dönem Trabzonspor 'la da anılmıştı.

 

 


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