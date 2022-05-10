Batshuayi gidecek, O gelecek!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta adı geçen adaylardan biri de Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Belçikalı Divock Origi'ydi. 27 yaşındaki futbolcu ile de dirsek teması kuran yönetimin oyuncudan 'şartlı evet' aldığı kaydedildi.

En az 2 forvet transferi yapacak olan Beşiktaş'ta adı geçen adaylardan biri de Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Belçikalı Divock Origi'ydi.

Fotomaç'ın haberine göre, 27 yaşındaki futbolcu ile de dirsek teması kuran yönetimin oyuncudan 'şartlı evet' aldığı kaydedildi.

Gelen haberlere göre ilk amacı İngiltere'de kalmak olan Origi'nin "Premier Lig'den bir teklif alırsam önceliğim burası olur. Bir gelişme olmazsa tekrar masaya oturabiliriz" haberi gönderdiği bildirildi.

Beşiktaş cephesinin de "Haziran sonuna kadar seni bekleyebiliriz. Kararını vermekte gecikme" resti çektiği öğrenildi.

ORIGI'NİN KARİYERİ

Lille

24 Ocak 2013 tarihinde Lille'nin A Takımına yükselmiştir.

İlk maçını Fransa Ligue 1'de 2 Şubat 2013 oynanan Troyes karşısında 68. dakikada Ronny Rodelin'in yerine oyuna girmiştir.

Oyuna girdikten 6 dakika sonra ilk golünü atmıştır. Maç 1-1 eşitlikle sona ermiştir.

Liverpool

29 Temmuz 2014 tarihinde Premier League ekiplerinden Liverpool'a transfer olmuştur ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Ama henüz forma giymeden Liverpool tarafından eski kulübü Lille ile tekrar 1 yıllığına kiralanmıştır.

Origi Lille'den sonra bir kez de Wolfsburg'a kiralanmıştır. Halen Liverpool forması giymektedir.

Millî takım kariyeri

13 Mayıs 2014 tarihinde Belçika teknik direktörü Marc Wilmots Origi'yi 2014 FIFA Dünya Kupası kadrosuna çağırdı.

Origi, Kenya millî futbol takımı yerine Belçika millî futbol takımını tercih etmiştir.

Belçika formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Cezayir karşısında 58. dakikada Romelu Lukaku yerine girmiştir.

İlk golünü ise Rusya karşısında 57. dakikada yine Romelu Lukaku yerine girdiği maçın 88. dakikasında kaydetmiş ve maçı 1-0 Belçika kazanmıştır.

Origi, Belçika millî takımı ile 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar gelmiştir.