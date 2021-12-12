  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Batshuayi Beşiktaş'ı sırtladı
Spor

Batshuayi Beşiktaş'ı sırtladı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2 yenerek, 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:09:00 -
Batshuayi Beşiktaş'ı sırtladı

Beşiktaş ile Kayserispor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 4-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Larin, 84. ve 89. dakikalarda Batshuayi ile 90+6. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Kaysersipor'un golleri ise 38. ve 71. dakikalarda Thiam'dan geldi.

5 maçlık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş, bu sonuçla puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta derbi maçta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kayserispor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Konuşanlar' rezaleti bitmeden Acun yeni rezaletin startını verdi!
Medya

'Konuşanlar' rezaleti bitmeden Acun yeni rezaletin startını verdi!

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen bünyesinde bulunan ve Hasan Can Kaya’nın sunduğu ‘Konuşanlar’ adlı ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı..
Sen önce geçmişte verdiğin sözleri tut
Siyaset

Sen önce geçmişte verdiğin sözleri tut

2023 seçimleri öncesi uçuk vaatlerle sempati toplamaya çalışan Kılıçdaroğlu, belediye seçimleri öncesi özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Ad..
Tarihte ilk! BAE ile normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'den kritik hamle
Dünya

Tarihte ilk! BAE ile normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'den kritik hamle

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 2020'de imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından BAE'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaretle bi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay