Batshuayi Beşiktaş'ı sırtladı
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2 yenerek, 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.
Beşiktaş ile Kayserispor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 4-2 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Larin, 84. ve 89. dakikalarda Batshuayi ile 90+6. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Kaysersipor'un golleri ise 38. ve 71. dakikalarda Thiam'dan geldi.
5 maçlık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş, bu sonuçla puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.
Beşiktaş gelecek hafta derbi maçta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kayserispor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.