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Yerel Batman'ın Kozluk domatesi tescillendi
Yerel

Batman'ın Kozluk domatesi tescillendi

Yeniakit Publisher
2023-12-11 13:13:00 -
Batman'ın Kozluk domatesi tescillendi

Batman'ın Kozluk domatesi, coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Vali Ekrem Canalp, Kozluk domatesi yetiştiren üreticilerle bir araya geldi.

Valilikte gerçekleşen görüşmeye üreticilerin yanı sıra, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi de katıldı.

Vali Canalp, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kozluk ilçesinde yetişen domatesin coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiğini belirtti.

Kozluk domatesinin ince kabuklu ve güçlü aromasıyla da lezzetli olduğunu ifade eden Canalp, raf ömrünün ise nispeten kısa olduğunu söyledi.

Hedeflerinin, Kozluk domatesini gelecekte kurulacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) nihai ürüne dönüştürmek olduğunu kaydeden Canalp, "OSB'de tarımsal ürünlerimizi nihai ürünlere dönüştürdüğümüz zaman Batman'ın ürünlerini uluslararası marketlere de pazarlama imkanına kavuşacağız." dedi.
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Kozluk'un Geçitaltı Köyü muhtarı Mehmet Ön de, ürettikleri domatese gelen tescilin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Ön, "Domatesimizin aroması güzel. Salçası ve turşusu yapılabilmekte, sofrada da tüketilebilmektedir. Köyümüz başta olmak üzere yıllık 30 bin tona yakın domates üretilmektedir." ifadelerini kullandı.

 

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