Batman'da vatandaşlar kar ve güneşin keyfini çıkarmak için Sultan Dağı'na akın etti

Güneşli bir hafta sonunu fırsata çeviren birçok vatandaş, ailesi ile birlikte gittiği Sultan Dağı'nda, tarihi Sulatan Çeşmesi etrafında kalınlığı 1,5 metreyi aşan kar üzerinde kayarak uçurtmalar uçurdu, kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Misafirleriyle keyifli hafta sonunu kar üzerinde eğlenerek geçirmek için geldiklerini belirten Burak Dündar, bin 900 rakımlı yükseklikte keyifli sohbetler eşliğinde güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. Karı seven, karın tadını çıkarmak isteyen, çok güzel ve huzurlu bir gün geçirmek isteyen herkesi bu tarihi yerde, doğal karın bulunduğu bu alana gelmelerini tavsiye ettiğini ifade eden Dündar, "Keyifli vakit geçirebilecekleri çok güzel bir ortam var. İnşallah Sultan Dağı'nın bu güzelliği önümüzdeki yıllarda daha da duyulur ve birçok kişinin gelip gezebileceği hoş vakit geçireceği bir yer haline gelmesini diliyorum” dedi.

“Daha önce burayı görmemiştim, harika bir yer”

Daha önce hiç görmediği Sultan Dağı'na araçlarıyla hiç yürümeden gelebildiklerini dile getiren Alper Teker, "Güzel bir hafta sonu. İyi bir hava var. Burayı bilmiyorduk, çevreden öğrendik. Sultan Abdülhamit Han'ın daha önce uğrayıp konakladığı bir çeşmenin bulunduğu bir yer ve tarihi bir mekan. Biz de duyduk araçlarımızla kolay ulaşımla buraya geldik. Yukarıda çok güzel bir çeşme de var. Çok güzel bir manzara ve kar var. Hoş bir vakit geçirmek isteyenleri buraya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.