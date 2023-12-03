Batman’da tonlarca et imha edildi!

Batman’da kaçak ek kesimleri ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 1 ton 150 kilo sığır eti ekipler tarafından imha edildi.

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent merkezinde kaçak et kesim yapan işletmelere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Belediye Zabıta ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak olarak kesildiği belirlenen 1 ton 150 kilo karkas sığır eti ele geçirildi.

Ele geçirilen etler, halk sağlığını korumak ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda Yem kanunu gereği; derin çukur kazılarak üzerine sönmemiş kireç dökülerek imha edildikten sonra açılan çukur toprakla dolduruldu.

Kaçak kesim yapan işletmelere toplam 92 bin 350 TL idari para cezası kesildi.

Açıklamada, halk sağlığını korumak için kaçak kesim ile mücadelenin karalılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.