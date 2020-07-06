Batman'da şarampole devrilen traktörde yaralanan kadın hayatını kaybetti
BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde önceki gün bulunduğu traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Akburç köyünde 4 Temmuz'da, Ali Dursun'un (45) kullandığı 13 DD 834 plakalı traktörün şarampole devrildiği kazada yaralanan Emine Dursun (55) tedavi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dursun'un cesedi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilecek.
Kazada yaralanan sürücü Ali Dursun'un tedavisi aynı hastanede sürüyor.