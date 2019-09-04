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Batman’da ilk mısır hasadı başladı

Batman’da mısır hasadı merkeze bağlı Kocalar köyünde başladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:35
Batman’da ilk mısır hasadı başladı

Batman’da mısır hasadı merkeze bağlı Kocalar köyünde başladı. Çiftçiler mısırda geçen senelere göre verimin düşük olduğunu söyledi.


Mısır hasadı Batman merkeze bağlı Kocalar köyünde başladı. Mısır hasadının aşırı yağış ve selden dolayı bu yıl zarar görmesinden ve verimsiz olmasından şikayetçi olan çiftçiler bu sene mısır hasadından memnun olmadıklarını belirtti. Çiftçi Osman Çam, “Bu yıl mısırda durum hiç iyi değil, geçen yıl ektiğimiz mısırdan iyi verim alırken bu yıl umduğumuzu bulamadık. Aşırı yağış ve selden dolayı bu yıl mısırlar hep zarar gördü. Gübre, mazot ve ilaçtan da birçok şeyden şikayetçiyiz. Geçen yıl gübrenin tonunu 850 TL alırken bu yıl iki bin 400 TL’ye aldık. Nereden bakarsak yüzde 300 fark var. Biz burayı devlet su işlerinin kanalıyla suluyoruz, geçen sene suya verdiğimiz para 24 lira bu sene 50 lira. Her şey ikiye ve üçe katlanmış, biz mısırımızı hala aynı fiyattan satıyoruz. Şu an bizim için fazla kazanç yok bütün kazançlar tüccarlara ve fabrikalara gidiyor. Biz malımızı devlete de satmıyoruz. Satmak için kurutmamız lazım ama kurutamadan mecburen biçiyoruz. Bu sene hasattan hiç memnun değiliz. Zarar ediyoruz. Mesela bu tarla 40 dönüm geçen sene 80 ton biçerken bu sene 40 ton ancak biçeriz. Bizim karımızın tamamı bu sene boşa gitti ve zarar ediyoruz. Şu an biz gübreyi, tohumu, mazotu hepsini borçla aldık. Hasadımızı yapıp bütün parayı gübreciye, mazotçuya ve ilaççıya vereceğiz. Bu sene hasadın kötü olması nedeniyle sadece firmalara çalıştık” dedi.



"Bizler anız yangınlarını istemiyoruz"


Mısır hasadının ardından yaşanılan anız yangınlarından rahatsız olan çiftçi Osman Çam doğada insanların dışında hayvanların da yaşadığını belirterek, "Bu anız yangınlarına biz karşıyız. Burada gördüğünüz harman bittikten sonra çocuklar bizden habersiz gelip burayı ateşe veriyorlar. Bir koçan almak için burayı ateşe veriyorlar. Biz bu duruma karşıyız. Bizler anız yangınlarını istemiyoruz çünkü doğada insanlar, hayvanlar, burada yaşayan hayvanlar var, otlak olan hayvanlar var. Anız yangınlarını yakanlarında bizim gibi doğaya saygılı olmasını istiyoruz” diye konuştu.


Çiftçi Serdar Dağkuşu ise biçer maliyetinin günden güne arttığını belirterek, "Geçen sene ve bu seneyi kıyasladığımızda dağlar kadar fark var. Mazot fiyatında olsun, şoför fiyatında olsun, biçerin parçaları malzemeleri fiyatında olsun yıldan yıla değişiyor. Bu sene fiyatlar uçtu. Hasatta ki verim de geçen seneye göre baya düşmüş. Geçen sene dönümüne 2 ton 100 kilo verirken bir ton 600 ve 1 ton 100’e kadar düştüğü oldu. Bunun nedeni de yağmurlar, gübre fiyatında ki artış geçen seneye göre fiyatlar arttığı için bu sene çiftçi dönümüne 25 kilo vermek zorunda kaldı. Bunun mazot fiyatı var, mazotun fiyatı geçen seneye göre bayağı artmış" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:35
  1. doğa

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