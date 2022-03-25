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Yerel Batman'da feci kaza
Yerel

Batman'da feci kaza

Batman Güneykent çevre yolu üzerinde bir otomobil karşı yönde gelen diğer otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 05:40:00 -
Batman'da feci kaza

Edinilen bilgiye göre kaza, Batman Güneykent çevre yolu üzerinde meydana geldi. 23 HK 638 plakalı otomobil karşı yönde gelen diğer otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Vatandaşların 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada alev alan araçlardan biri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde bir kadın bir de erkek olmak üzere toplam 2 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin de yaralandığını belirledi. Meydana gelen trafik kazasında ölenlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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