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Aktüel Batman'da asfalt çalışmaları yapan ekibe saldıran şüpheli tutuklandı
Aktüel

Batman'da asfalt çalışmaları yapan ekibe saldıran şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:40:55 -
Batman'da asfalt çalışmaları yapan ekibe saldıran şüpheli tutuklandı

BATMAN (AA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan vekili Hulusi Şahin, asfalt döken belediye ekiplerine saldıran ve asfalt makinesini yakmaya çalışan bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

"Mahalle Buluşmaları" programı kapsamında Sağlık Mahallesi sakinleriyle Mehmet Şirin Öndaş taziye bahçesinde buluşan Vali Şahin, dün bir mahallede asfalt döken ekiplerine saldırıldığını kaydetti.

Saldırıda bir görevlinin yaralandığını ve asfalt dökme makinesinin yakılmak isteyen saldırganın tutuklandığını aktaran Şahin şöyle konuştu:

"Değerli kardeşlerim Batman'ın bütün mahallelerine asfalt getirmekle biz kabahat mi işliyoruz? Sizlere hizmet etmemizden dolayı bazıları demek ki rahatsız oluyorlar. Ne diye asfalt finişerine saldırırsınız ve onu yakmaya çalışırsınız? Bu finişer ve asfalt makinesi bu insanlara hizmet ediyor, bu insanların yollarını asfaltlıyor. İnsanlar asfalt döküm ekibine neden saldırır? Nedir hedefiniz? Demek ki hedefleri size yapılacak olan iyi hizmetleri engellemek ve engellemeye çalışmak. Ama engelleyemeyecekler. Güçleri yetmeyecek. Biz size yine hizmet edeceğiz ama siz de dostunuzu düşmanınızı iyi bilin."

Mahallenin sorunlarını dinleyen Vali Şahin, ilgili birim müdürlerine sorunları not aldırırken eksikliklerin hızlı bir şekilde çözülmesi talimatı verdi.

Programa İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Müftüsü Turgut Erhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ın yanı sıra kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları ve mahalle sakinleri katıldı.

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