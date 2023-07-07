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Yerel Batman’da apartmana giren dilenci ayakkabı çaldı
Yerel

Batman’da apartmana giren dilenci ayakkabı çaldı

Yeniakit Publisher
2023-07-07 13:30:00 -
Batman’da apartmana giren dilenci ayakkabı çaldı

Batman’da erzak ve para dilenmek amacıyla apartmana giren kadın, kapı önünde bulunan ayakkabıyı çaldı.

Alınan bilgilere göre, Batman kent merkezi Cudi Mahallesi'nde bir binaya erzak ve para dilenmek için giren kadın, kapıda bulunan ayakkabıya göz dikti. Etrafını kontrol ettikten sonra ayakkabıyı alıp uzaklaşan kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.

Kapının önünde ayakkabısını bulamayan ev sakinleri, güvenlik kameralarını inceledi. Ayakkabılarının çalındığını anlayan vatandaş, güvenlik görüntüleriyle beraber durumu polise bildirdi.

Polis, olayla hırsızlıkla ilgili inceleme başlattı.

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