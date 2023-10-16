Batman'da 62 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 62 kilo 726 gram skunk maddesi ile 194 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 62 kilo 726 gram skunk maddesi ile 194 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alındığı bildirildi.
Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan araçta yapılan aramada 62 kilo 726 gram uyuşturucu skunk maddesi, 194 gram toz esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildiği belirtildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi. (İLKHA)
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