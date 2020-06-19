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Aktüel

Batman'da 15 engelli, çalıştıkları atölyede ayakkabı üretiyor

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:19:59 -
Batman'da 15 engelli, çalıştıkları atölyede ayakkabı üretiyor

BATMAN (AA) - Batman'da 8 ay önce kurulan ayakkabı atölyesinde bedensel, işitme ve görme engelliler çalışıyor.

Batman'da 8 ay önce engellileri istihdam etmek amacıyla kurulan ayakkabı atölyesine, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi verildi.

Yaklaşık 8 ay önce kurulan atölyede bedensel, işitme ve görme engelli 15 kişi çalışıyor.

Atölyede eğitmen Gülsüm Gökkoca, çalışanların engelli bireylerden oluştuğunu, engelli vatandaşların atölyeye uyum sürecine yardımcı olduklarını söyledi.

Seri üretim yapıldığını belirten Gökkoca, atölyede 100'ü aşkın çeşit ayakkabı üretiminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bedensel engelli Abdusselam Akıl da engelli bireyler için kurulan atölyede ayakkabı tabanı diktiğini anlattı. Çalışıp para kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Akıl, "Daha önce çalışmıyordum. Bu atölye bizim için bir kazanç kapısı oldu. Toplumun içerisine girmiş olduk. Engellilere engel çıkarılmazsa bizler her işi başarırız." diye konuştu.

Görme engelli Ferman Bal da kendilerine fırsat verilmesi durumunda her türlü işi başarabileceklerini belirterek, "Bizler engelliyiz ama hiçbir engel tanımıyoruz. Atölyede güzel bir çalışma ortamımız var. İşimizi ve arkadaşlarımızı seviyoruz." ifadelerini kullandı.

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