Batıyoruz diyen Ali Koç, bakın Jesus'a ne verecek!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Başarılı çalıştırıcıyla ilgili resmi açıklamanın yapılması için Yeni Malatyaspor maçı bekleniyordu. Bu gelişmelerin yanı sıra Jesus'un kazanacağı yıllık ücret de belli oldu.

Yeni sezonda sarı lacivertlilerin başına geçmesi neredeyse kesinleşen Portekizli hocanın kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Kanarya ile her konuda anlaşmaya varan Jesus ile ilgili Portekiz'den haberler gelmeye devam ediyor.

Jesus'un resmen duyurulması için sarı lacivertlilerin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma bekleniyor.

Portekizli çalıştırıcının, Şampiyonlar Ligi ön eleme bileti alındıktan sonra kamuoyouna duyurulacağı belirtildi.

Jesus'un önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe, uzun süredir takımın başına getirmek için uğraş verdiği 67 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu gelişmelerin yanı sıra Jesus ile ilgili flaş bir haber daha Portekiz basınında yer aldı. Record'un verdiği bilgiye göre, Fenerbahçe ile Jesus arasında sözleşme evraklarının alışverişi yapıldı. Bunun yanı sıra ünlü teknik direktörün Kanarya'dan kazanacağı yıllık ücret de belli oldu. Habere göre, Jorge Jesus 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı sarı lacivertlilerden yıllık 7 milyon Euro kazanç elde edecek.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıyla başladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan Aralık 2021'de ayrıldı. Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir röportajında mali tablonun giderek ağırlaştığını söylemiş ve şunları kaydetmişti: “Döviz kurunun değişkenlik gösterdiği bir dönemde bu transferin mümkün olamayacağını” belirterek, kulüplerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekti ve “içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, özellikle futboldan kaynaklanan sıkıntılar. Amatör branşlarda manevra alanımızı ciddi anlamda daralttı. TL’nin yüzde 70, 80 değer kaybı, belimizi kırmıştır. Şu an önümüzü göremiyoruz, çünkü gelirlerimizin yüzde 100’ü TL, giderlerimizin aşağı yukarı yüzde 80’i döviz kuru cinsinden oluyor” dedi.

Konjonktürel olumsuzlukların giderek kalıcılaşması, kulüpler için bir başka önemli soruna, öngörülemezlik problemine neden oluyor. Nitekim Ali Koç, “Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak takım sporları dışında yani olimpiyat branşları diyelim, 3 yıllık ihtiyaçlarımızı karşılayacak sponsorluğu bulduk, imzaladık. Ama bundan sonrasını göremiyoruz. Ya büyük kulüpler kendi aralarında karar verip bu alanlara girmeyecek, frene basacağız. Çünkü bu sporların geliri sıfır” şeklinde ifadesiyle, bu konuya dikkat çekiyor.

“Devletimiz bize destek Olacak mı?”

Bir başka önemli sorun da: Gelirlerin TL, giderlerin Euro olması nedeniyle oluşan zararlar ve giderek artan yeni kaynak ihtiyacının nasıl karşılanacağı sorunu. Bu konuda da Ali Koç açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bütün anlaşmaları kanun dolayısıyla TL üzerinden yapıyoruz. Orada da büyük bir darbe aldık. Devletimizin bir karar vermesi gerekecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlara destek olacak mı? Yoksa siz kendi yağınızda kavrulun mu diyecek. İkinci seçenekse zaten bizim de yapabildiklerimiz sınırlı olduğu için bu üç büyük kulüp de bu alanda tarih boyunca devam ettiği şekilde devam edemeyecektir.”