Batı'ya özenenler buyrun! ABD’de evsizlerin sayısı rekor seviyede

ABD'de evsizlerin sayısı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 12 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

ABD’de “evsiz” krizi giderek büyüyor. ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıla göre ülkedeki evsizlerin sayısının 70 bin 650 arttığı, yüzde 12 artış gösterdiği, Ocak 2023'te 650 bin civarında kişinin evsiz olduğu ifade edildi.

Bunun kayıtların tutulduğu 2007'den bu yana en yüksek sayı olduğu vurgulandı. Evsizlik krizinin başlıca faktörleri arasında kiralardaki artışın ve korona virüs salgınında yapılan yardımların kesilmesinin yer aldığı belirtildi.