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Batı'nın küstah oyunu! 'Yak yık' sonra Noel Baba gönder

Ortadoğu'yu darmadağın eden küstah Batı, yakıp yıktığı şehirlere bir Hristiyan geleneğinin ürünü olan Noel Babaları gönderdi.

28 Aralık 2018 Cuma 20:04
Batı'nın küstah oyunu! 'Yak yık' sonra Noel Baba gönder

Batı tarafından savaşa sürüklenen Ortadoğu ülkeleri çatışmalar ve şiddetin etkisiyle yıkık dökük bir halde bulunuyor. Batı, yakıp yıktığı Ortadoğu şehirlerindeki çocukları sevindirmek için Hristiyan kültürünün ürünü olan Noel Babaları gönderip hediyeler dağıttırdı.

Irak’ın en kalabalık şehirlerinden biri olan ve 10 Temmuz 2017’de DAEŞ işgalinden kurtarılan Musul'da, Noel Babalar hediye dağıttı.

Her yer harabe

ABD işgaliyle başlayan ve halen bir savaş alanını andıran şehirde hayat yavaş yavaş normale dönme çabaları verse de, el yapımı patlayıcılar, mayınlar ve yaklaşık 8 milyon ton enkaz etrafta yatıyor.

İşgal, direniş, bombalı saldırılar, mezhep çatışmaları, El Kaide ve DAEŞ'in ortaya çıkışı derken, saldırıların baş hedefi olan Iraklılar topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

Terör örgütü DAEŞ'e karşı zafer ilan edilmesinin üzerinden bir yıl geçerken, az sayıda kalanların çocuklarına Noel Baba kılığına giren Iraklılar hediye dağıttı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 20:04
  1. Noel Baba
  2. Irak
  3. Musul

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