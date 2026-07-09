  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu Ekranlara yansımayan anlar ortaya çıktı! İşte NATO zirvesinin perde arkası Mehter marşı ile ağlatmaya devam: Türkiye köklerine dönüyor, akıllara Bekir Coşkun geliyor Ataklı yine atak geçirdi! Bahçe: Rahatsız olmuş çapsız zevzek! CHP'li Çankaya'da bir skandal daha! Dünya Ankara'da Başkan tatilde Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik ücreti netleşti! Filistinliler için gün böyle başlıyor! Yahudi terörist, Filistinli esire işkenceyi 'günaydın' diyerek paylaştı Günlerdir sessizdi: Rusya'dan NATO açıklaması! MSB'dan CAATSA mesajı: Açık veya örtülü tüm kısıtlamalar kaldırılmalı Yapay zeka alarmı! Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla sahte içerik üretildi
Gündem Batı'nın iki yüzlü tezgahına Lavrov'dan sert muhtıra! "Umutlarımız da iyi niyetimiz de tükendi!"
Gündem

Batı'nın iki yüzlü tezgahına Lavrov'dan sert muhtıra! "Umutlarımız da iyi niyetimiz de tükendi!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Batı'nın iki yüzlü tezgahına Lavrov'dan sert muhtıra! "Umutlarımız da iyi niyetimiz de tükendi!"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında gittiği Mozambik'te Batı bloku ve Ukrayna'ya karşı adeta yaylım ateşi açtı. Batılı emperyalistlerin müzakere maskesi takarak Rusya'ya açıkça ültimatom verdiğini ve geçmişteki tüm anlaşmaları sinsi bir şekilde baltaladığını belirten Lavrov, Ukrayna krizinde Batı'nın samimiyetine zerre inanmadıklarını ilan ederek, "Bu konudaki iyi niyetimiz ve umudumuz artık tükendi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'la ilgili meselenin sonlandırılması gerektiğini belirterek, "Bu mesele, yalnızca tüm tarafların çıkarlarını yansıtan anlaşmayla sona erebilir." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Afrika turu kapsamında Mozambik'in başkenti Maputo'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo tarafından kabul edilen Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Manuela dos Santos Lucas ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Lavrov, Mozambik ile stratejik ortaklığı geliştirme ve güçlendirme niyetinde olduklarını dile getirdi.

Mozambik yönetiminin, ülkenin kuzeyinde terör tehdidini ortadan kaldırma yönündeki girişimlerini desteklediklerini vurgulayan Lavrov, "Mozambik'e personel eğitimi, gerekli silah ve askeri teçhizat temini dahil çeşitli destek sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Lavrov, Afrika'daki bölgesel meselelere değinerek, "Sorunların, terör tehditlerinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte müzakere yoluyla çözülmesinden yanayız. Terör tehdidi devam ediyor. Bundan ziyade son zamanlarda terör saldırılarında, Ukraynalı paralı savaşçılar aktif şekilde kullanılıyor." diye konuştu.

 

- "Batı'nın müzakere yoluyla çözüm istediğine inanmıyoruz"

Batı'nın Ukrayna konusundaki eylemlerini değerlendiren Lavrov, şunları kaydetti:

"Batı, müzakerelere hazır görünmeye çalışarak, Rusya'ya açık açık ültimatom koyuyor. Batı, ikiyüzlü olduğunu ortaya koyarak (Ukrayna) krizi müzakere yoluyla çözmeye çağırıyor. Bu çözümler, Batı'nın güvencesiyle 2014, 2015 ve 2019'da sağlandı. Ancak her seferinde verilen güvenceler, Batı tarafından yok edildi. Batı, Rusya ve Ukrayna arasında 2022'de sağlanan anlaşmayı da baltaladı. Batı'nın müzakere yoluyla çözüm istediğine inanmıyoruz. Bu konudaki iyi niyetimiz ve umudumuz tükendi."

Lavrov, Ukrayna'yla ilgili hedeflere ulaşacaklarını belirterek, Mozambik'e Ukrayna konusunda dengeli yaklaşım sergilemesinden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

 

- "Filistin Devleti'nin kurulması imkanı baltalanıyor"

İran'la ilgili duruma işaret eden Lavrov, "Bu meselenin sonlandırılması lazım. Bu mesele, yalnızca tüm tarafların çıkarlarını yansıtan anlaşmayla sona erebilir. Bu anlaşma da sadece İran'ı, komşu ülkeleri ve ABD'yi değil, mevcut durumun küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinden zarar gören tüm ülkeleri kapsamalı." dedi.

Lavrov, Filistin'deki durumun kötüleştiğini belirterek, "Filistin Devleti'nin kurulması imkanı baltalanıyor." ifadesini kullandı.

- Lucas: "Basra Körfezi'ndeki durum, Mozambik dahil tüm dünyayı etkiledi"

Mozambik Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Lucas da Rusya ile terörle mücadele alanında işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.

Basra Körfezi'ndeki durumun, Mozambik dahil tüm dünyayı etkilediğini kaydeden Lucas, "Bu durum, Mozambik halkının gündelik hayatını etkiledi. Ülkemizdeki yakıt fiyatı yüzde 40 arttı." diye konuştu.

Filistin meselesinin iki devletli formül çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirten Lucas, Ukrayna krizinin müzakere yoluyla uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilkeleri çerçevesinde çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Yolunu şaşıran dağ keçisi şehre indi
Yolunu şaşıran dağ keçisi şehre indi

Yerel

Yolunu şaşıran dağ keçisi şehre indi

Trump'tan İran'a tehdit üstüne tehdit Gemileri vurursan daha ağır vururum
Trump'tan İran'a tehdit üstüne tehdit Gemileri vurursan daha ağır vururum

Gündem

Trump'tan İran'a tehdit üstüne tehdit Gemileri vurursan daha ağır vururum

İran vurunca farklı arayışlara girdiler: ABD üslerini bakın nereye taşıyor?
İran vurunca farklı arayışlara girdiler: ABD üslerini bakın nereye taşıyor?

Dünya

İran vurunca farklı arayışlara girdiler: ABD üslerini bakın nereye taşıyor?

Türkiye yeniden devrede! Bakan Fidan’dan İran diplomasisi
Türkiye yeniden devrede! Bakan Fidan’dan İran diplomasisi

Gündem

Türkiye yeniden devrede! Bakan Fidan’dan İran diplomasisi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23