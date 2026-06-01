Evinde ölü bulunmuştu! 12 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 56 yaşındaki Gülhan Şahin’in vücudunun 12 yerinden bıçaklandığı belirlendi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Gülhan Şahin’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detay ortaya çıktı.
Olay, dün Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Gülhan Şahin, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, evde inceleme yaparak, delil topladı. Yürütülen soruşturma kapsamında Şahin'in yeğeni A.A. (16), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Öte yandan Şahin'in cenazesi bugün öğle namazı sonrası Yenimahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şahin'in boğazının yanı sıra vücudunun 12 yerinden bıçaklandığı da ortaya çıktı.
