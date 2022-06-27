Bartın hava durumu: Bartın’da yağış ne kadar sürecek?

Meteorolojiden yapılan uyarıda bugün için Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı vurgulandı. Doğu Karadeniz'de ise şiddetli ve çok kuvvetli yağış ile birlikte bazı yerlere metrekareye 76-100 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılara göre gün boyu yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor. Bartın'da beklenen yağış geldi.=

Bartın hava durumu nasıl?

Bartın’ın Kozcağız beldesinde dere yatağının taşması sonucu caddeler su altında kaldı. Birçok iş yeri ve evi su bastı. Vatandaşlar iş yerlerine giren suları motorlarla tahliye etmeye çalışırken Kozcazğız terminal binasının çevresi de taşkın sonrası sularla kaplandı. Kozcağız kavşağında biriken sular nedeniyle Kozcağız Çaycuma Perşembe yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, su tahliyesi için çalışmalara başladı.

Bazı vatandaşlar su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalırken, bölge sevk edilen iş makineleri kent merkezinde oluşan sel sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Su baskınları nedeniyle su içinde kalan araçlar ise çekicilere yüklenerek bölgeden kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi.

Bartın’da kamu çalışanları izinli mi?

Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanağın etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarıldı.